David Noboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Noboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Noboa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Noboa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Noboa 16 Mayıs 1995 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da David Alejandro Noboa Tello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Noboa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Noboa'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Noboa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Noboa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Noboa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Noboa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2010 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2013 yılında Emelec B

1 Temmuz 2014 yılında CS Emelec

1 Şubat 2016 yılında CD El Nacional

17 Ocak 2018 yılında CD Macará

24 Temmuz 2018 yılında Delfín SC

4 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

13 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

David Noboa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Noboa şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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