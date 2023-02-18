David Nwolokor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nwolokor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Nwolokor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Nwolokor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Nwolokor 10 Ocak 1996 tarihinde Portharcourt şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da David Samuel Nwolokor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Nwolokor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARGVO SPORTS yapmaktadır. David Nwolokor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. David Nwolokor'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Nwolokor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Nwolokor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Nwolokor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Nwolokor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka II

1 Ocak 2015 yılında HNK Rijeka

10 Temmuz 2015 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

15 Temmuz 2016 yılında NK Vitez

30 Haziran 2017 yılında HNK Rijeka

19 Temmuz 2018 yılında SKF Sered

30 Haziran 2019 yılında HNK Rijeka

7 Şubat 2022 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka

David Nwolokor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Nwolokor şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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