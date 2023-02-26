David Nyengue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nyengue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Nyengue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Nyengue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Nyengue 5 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Nyengue Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. David Nyengue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hatta Club futbol takımında oynamaktadır. Hatta Club takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. David Nyengue'nin Hatta Club ile sözleşmesi 21 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

David Nyengue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Nyengue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Nyengue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Nyengue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Ashdod

9 Ağustos 2021 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2022 yılında FC Ashdod

9 Şubat 2023 yılında Hatta Club

David Nyengue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Nyengue şuan Hatta Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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