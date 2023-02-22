David Odumosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Odumosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Odumosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Odumosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Odumosu 23 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. İrlanda,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Odumosu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. David Odumosu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. David Odumosu'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

David Odumosu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/odumosudavid

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David Odumosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Odumosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

David Odumosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Odumosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Drogheda U19

1 Ocak 2020 yılında Drogheda United

18 Şubat 2022 yılında St. Pat's

David Odumosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Odumosu şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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