David Oduro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Oduro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Oduro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Oduro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Oduro 12 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Oduro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Oduro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. David Oduro'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Oduro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Oduro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Oduro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Oduro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Oduro şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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