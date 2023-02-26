David Oppong Afrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Oppong Afrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Oppong Afrane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Oppong Afrane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Oppong Afrane 3 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Oppong Afrane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. David Oppong Afrane'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Oppong Afrane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Oppong Afrane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Oppong Afrane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Oppong Afrane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Oppong Afrane şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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