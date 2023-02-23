David Oprescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Oprescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Oprescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Oprescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Oprescu 13 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Flavius Oprescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Oprescu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. David Oprescu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Oprescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Oprescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Oprescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Oprescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CSM Slatina

David Oprescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Oprescu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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