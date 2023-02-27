David Orn Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Orn Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Orn Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Orn Atlason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Orn Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Orn Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Orn Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Orn Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Orn Atlason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Orn Atlason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Orn Atlason 18 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Davíð Örn Atlason şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Orn Atlason Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. David Orn Atlason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. David Orn Atlason'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

David Orn Atlason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Orn Atlason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

David Orn Atlason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Orn Atlason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2011 yılında Víkingur

13 Mayıs 2011 yılında KA Akureyri

22 Temmuz 2011 yılında Víkingur

16 Mayıs 2014 yılında Dalvík/Reynir

16 Ekim 2014 yılında Víkingur

18 Şubat 2021 yılında Breidablik

21 Şubat 2022 yılında Víkingur

David Orn Atlason kimdir

David Orn Atlason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Orn Atlason şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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David Orn Atlason nereli

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