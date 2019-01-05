David Ospina Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD OSPİNA KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Ağustos.1988

David Ospina kaç yaşında : 31

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Futbolcu

David Ospina doğum yeri : Medellin, Kolombiya

DAVİD OSPİNA BİYOGRAFİSİ

Kolombiya'nın millî kalecisidir.

David Ospina, 31 Ağustos 1988 Kolombiya, Medellín’de doğmuştur. 2005 yılında 17 yaşında iken Kolombiya'nın Atlético Nacional takımında kaleci olarak futbol oynamaya başladı. 2008 yılında 2 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Nice takımına transfer oldu.

Nice tabaren takımın birinci kalecisi olarak görev yapmaya başladı.

2014 yılında FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası adı çeşitli dev kulüplerle anıldı. Ve 27 Temmuz 2014 tarihinde İngiltere Premier League'inde yer alan Arsenal takımına 5 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.

David Ospina, 2007 yılından itibaren de Kolombiya Millî Takımı'nın kalesini korumaktadır.

David Ospina, 2012 yılında Kolombiyalı model Jessica Sterling ile evlendi. Dulce María adında bir kızı ve Maximiliano adında bir oğlu vardır.

2015 yılında, Mert Günok ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı kaleci arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe; uzun süre peşinde olduğu Arsenal'da forma giyen David Ospina'nın transferinden vazgeçti.

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2005–2008 - Atlético Nacional

2008–2014 - Nice

2014 - 2018 - Arsenal

Millî Takım Kariyeri :

2006-2007 - Kolombiya U-20

2007 -Kolombiya