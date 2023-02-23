David Palade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Palade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Palade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Palade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
David Palade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Palade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Palade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Palade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Palade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Palade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Palade 10 Ocak 2004 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Alin Palade şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Palade Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Palade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. David Palade'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Palade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Palade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

David Palade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Palade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Entella Gio

1 Eylül 2020 yılında Entella U17

31 Ağustos 2021 yılında Torino U18

1 Ağustos 2022 yılında CSM Slatina

David Palade kimdir

David Palade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Palade şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Palade nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Alin Tegle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Tegle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alin Tegle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Tegle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rauno Sappinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauno Sappinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rauno Sappinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauno Sappinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicholas Geana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Geana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicholas Geana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Geana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Ciepiela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Ciepiela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Ciepiela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Ciepiela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi