David Palade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Palade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Palade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Palade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Palade 10 Ocak 2004 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Alin Palade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Palade Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Palade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. David Palade'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Palade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Palade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Palade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Palade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Entella Gio

1 Eylül 2020 yılında Entella U17

31 Ağustos 2021 yılında Torino U18

1 Ağustos 2022 yılında CSM Slatina

David Palade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Palade şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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