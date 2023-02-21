David Pasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Pasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Pasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Pasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Pasek 27 Ekim 1989 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Pašek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Pasek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. David Pasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. David Pasek'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Pasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Pasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Pasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Pasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2008 yılında 1. FC Brno

12 Ocak 2017 yılında Karmiotissa

5 Ağustos 2017 yılında SK Lisen

5 Ocak 2018 yılında Vitkovice

1 Temmuz 2019 yılında 1.SK Prostejov

3 Ağustos 2020 yılında SK Lisen

David Pasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Pasek şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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