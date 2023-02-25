David Petoshati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Petoshati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Petoshati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Petoshati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Petoshati 8 Ocak 2003 tarihinde Montevarchi şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Petoshati Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Petoshati'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Petoshati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Petoshati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Petoshati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Petoshati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2022 yılında Flamurtari FC

David Petoshati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Petoshati şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Flamurtari (2016-02/2019), KF Vlora (02/2019-09/2019), Flamurtari FC (2019-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.