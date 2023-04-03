David Pfeil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Pfeil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Pfeil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Pfeil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Pfeil 26 Haziran 2001 tarihinde Glauchau şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Pfeil Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. David Pfeil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Pfeil'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Pfeil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dvepfl

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http://www.instagram.com/dvepfl

David Pfeil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Pfeil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

David Pfeil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Pfeil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Erzgeb. Aue U17

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2020 yılında Nürnberg II

15 Temmuz 2021 yılında SpVgg Bayreuth

8 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

David Pfeil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Pfeil şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Empor Glauchau, FC Erzgebirge Aue (-2017), 1.FC Nürnberg (2017-2020)

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