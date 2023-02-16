David Philipp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Philipp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Philipp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Philipp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Philipp 10 Nisan 2000 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da David Lennart Philipp şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Philipp Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. David Philipp, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Philipp'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Philipp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Philipp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Philipp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Philipp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2019 yılında W. Bremen

19 Şubat 2020 yılında W. Bremen II

14 Eylül 2020 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2021 yılında W. Bremen II

16 Temmuz 2021 yılında Viktoria Köln

David Philipp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Philipp şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Philipp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HEBC Hamburg (-2014), SV Werder Bremen (2014-2019)

Almanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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