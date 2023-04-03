David Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Popa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Popa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Popa 13 Mart 2007 tarihinde Luduș şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Popa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Popa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. David Popa'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Popa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Popa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Popa şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
David Popa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 22 numaralı formasıyla 13 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.
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