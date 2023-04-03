David Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? David Popa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Popa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.