David Puczka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Puczka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Puczka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Puczka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Puczka 26 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Puczka Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. David Puczka, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Puczka'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Puczka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Puczka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Puczka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Puczka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında FK Austria Wien

1 Mart 2017 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

David Puczka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Puczka şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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