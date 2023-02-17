David Puntigam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Puntigam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Puntigam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Puntigam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Puntigam 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Puntigam Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Puntigam, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Puntigam'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Puntigam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Puntigam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Puntigam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Puntigam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kalsdorf II

1 Temmuz 2020 yılında SC Kalsdorf

1 Temmuz 2021 yılında A. Klagenfurt

David Puntigam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Puntigam şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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