David Ramadingaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ramadingaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ramadingaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ramadingaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ramadingaye 14 Eylül 1989 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Finlandiya,Cad uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ramadingaye Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Ramadingaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. David Ramadingaye'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Ramadingaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ramadingaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ramadingaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ramadingaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında FC Honka II

1 Ocak 2005 yılında Klubi 04

1 Ocak 2011 yılında MYPA

6 Ocak 2014 yılında IFK Mariehamn

20 Temmuz 2015 yılında FC Honka

28 Ağustos 2015 yılında RoPS

10 Mart 2016 yılında AC Oulu

1 Ocak 2020 yılında FC KTP

David Ramadingaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ramadingaye şuan FC KTP takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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