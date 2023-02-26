David Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Ribeiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ribeiro 23 Nisan 1998 tarihinde São Vicente şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da David Ribeiro Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ribeiro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Escansette Sports yapmaktadır. David Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Ribeiro'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

David Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Santo André

1 Mayıs 2017 yılında São Paulo U20

31 Aralık 2017 yılında Santo André

15 Şubat 2019 yılında Ludogorets

9 Ağustos 2019 yılında Botev Vratsa

31 Aralık 2019 yılında Ludogorets

6 Ocak 2020 yılında Botev Vratsa

6 Şubat 2020 yılında Red Bull

31 Aralık 2020 yılında Botev Vratsa

18 Mayıs 2021 yılında Santo André

10 Ocak 2022 yılında Maringá FC

10 Nisan 2022 yılında Santo André

29 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında Orense

David Ribeiro kimdir

David Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ribeiro şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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David Ribeiro nereli

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