David Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Ribeiro 14 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da David José Silva Ribeiro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Ribeiro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPfoot yapmaktadır. David Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Trofense U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Ribeiro'nin CD Trofense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
David Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Trofense U19
David Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Ribeiro şuan CD Trofense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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