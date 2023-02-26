David Richard Uromi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Richard Uromi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Richard Uromi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Richard Uromi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Richard Uromi 31 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Tanzanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Richard Uromi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Richard Uromi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. David Richard Uromi'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Richard Uromi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Richard Uromi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Richard Uromi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Richard Uromi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CDA Dodoma

1 Ekim 2021 yılında Al-Hilal

18 Ağustos 2022 yılında Swallows FC

David Richard Uromi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Richard Uromi şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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