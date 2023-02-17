David Riegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Riegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Riegler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Riegler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Riegler 17 Aralık 2002 tarihinde Wiener Neustadt şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Riegler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. David Riegler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Riegler'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Riegler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Riegler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Riegler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Riegler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2020 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

David Riegler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Riegler şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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