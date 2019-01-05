David Rockefeller Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD ROCKEFELLER KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Haziran.1915 Ölüm tarihi : 20.Mart.2017

David Rockefeller kaç yaşında öldü : 102

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : İş Adamı

David Rockefeller doğum yeri : New York, ABD

Ölüm yeri : Pocantico Hills, New York, ABD

DAVİD ROCKEFELLER BİYOGRAFİSİ

Dünyanın en zengin adamlarından biridir.

David Rockefeller, 12 Haziran 1915 tarihinde New York, ABD’de Manhattan'daki 45. Cadde'de Rockefeller malikanesinde doğmuştur. John Davison Rockefellerdedesidir. Annesi Abby Aldrich Rockefeller, babasının adı John Davison Rockefeller Jr.’dır. Abby, John D. III, Nelson, Laurance ve Winthrop isminde beşkardeşi vardır. Harvard Üniversitesi'ni 1936 yılında bitirdi. London School of Economics'e devam etti. 1940 yılında Chicago Üniversitesinde doktorasını “Kullanılmayan kaynaklar ve Ekonomik İsraf” konusu üzerine yaptı. 1946 yılında eğitiminin ardından uzun yıllar boyunca Rockefeller ailesi ile anılan Chase Manhattan Bank'ta çalışmaya başladı ve 1960 yılında başkanı oldu.

II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine Amerikan ordusunda görev aldı. Kuzey Afrika ve Fransa’daki askeri harekatlara katıldı. Askeri harekatlarda istihbarat şefliği görevini başarı ile yürüttü. Savaş sonrası ülkesine döndü ve Rockefeller Merkezi (Rockefeller Center) binası 5600 no'lu odada aile mensupları ile birlikte iş bölümü yaparak çalışmaya başladı.

1949 yılında DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ’ne sekreter olarak girdi. Bahsi geçen Konseyin İngilizce açılımı “Council of Foreign Relations” idi. Ve kısaca CFR kod ismi ile kamuoyunda tanınıyordu. Aslında CFR’yi yıllar önce 1921 yılında dedesi petrol zengini John Davison Rockefeller tarafından kurulmuştu. CFR’ye ABD’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri ve devletin üst idi. Görünüşte bir düşünce egzersizi "think-thank” kuruluşu idi.

CFR, II. Dünya Savaşı'ndan sonra başkan Harry S. Truman’ın geliştirdiği doktrin çerçevesinde Batı Avrupa’nın yeniden restorasyonu/ ekonomik güçlendirilmesi çalışmalarına destek verdi. Türkiye ve Yunanistan’da program içine alındı. Marshall yardımı bu çerçevede devreye sokuldu.

David Rockefeller, dünyaca ünlü Rockefeller ailesinin üyelerinden biridir. Dedesi John Davison Rockefeller Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup şirketi petrolden elde ettikleri mirasıyla da onun oğlu (yani babası) John Davison Rockefeller Jr. bugünün Rockefeller şirketler grubunun kurucusu olmuştur. David Rockefeller, Chase Bank'ın eski başkanı olup şu anda bankanın uzantısı olan ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in ortaklarındandır.

1946 yılında Chase Manhattan Bank’da çalışmaya başlayan David Rockefeller, 1960 yılında bankanın başkanı oldu. Chase Manhattan Bank’ın kuruluşu çok eskilere 1798 yılına gidiyordu. New-York’un Manhattan mahallesinde kurulan ve gelişen Chase, 1930’lu yıllardan sonra Rockefeller ailesinin petrol devi Standart’ın parçalanması ile ortaya çıkan şirketlerin sermayesi ile kısa zamanda büyüdü. 1950’li yıllarda Chase’nin kontrolü, yönetimi David Rockefeller’in elinde idi. Aynı yıllarda ABD’nin bir başka bankası National CITY Bank New-York, David Rockefeller’in amcası William Rockefeller’in elinde büyümüş, ABD’nin en büyük bankaları arasına girmişti. David Rockefeller, 1969-1981 yılları arasında “Chase”nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Chase Manhattan Bank, 1996 yılında ABD’nin önde gelen finans ve yatırım kuruluşu JP Morgan rçekleşti. Yeni oluşum bankanın ismi de “JP MORGAN and CHASE”olarak seçildi. JP MORGAN, 2004 yılında ABD’nin en büyük bankası idi. 2007’nin ilk çeyreğinde JP MORGAN’ın geliri 19 milyar dolar idi ve bunun 4.9 milyar doları net kazanç idi. En önemli hissedar da David Rockefeller'di.

Forbes dergisine göre kişisel serveti 3.2 milyar dolar olan David Rockefeller, 2008yılında Harvard Üniversitesi'ne 100.000.000 dolar bağışta bulunmuştur.

David Rockefeller, Peggy McGrath ile evlendi. Eşi Peggy McGrath 1996 yılında öldü. Richard Rockefeller (d.1949), David Rockefeller Jr. (d.1941), Neva Rockefeller Goodwin (d.1944), Peggy Dulany (d.1947), Eileen Rockefeller Growald (d.1952), Abby Rockefeller (d.1943) adlarında çocukları vardır.

David Rockefeller, 2017 yılına kadar yaşamı boyunca son 38 yıl içinde 6 kalp nakli, 3 böbrek ve 2 de ciğer nakli ameliyatı olmuştur.

20 Mart 2017 tarihinde Pocantico Hills, New York, ABD'de evinde kronik kalp yetmezliği sebebiyle uykusunda 102 yaşında öldü.