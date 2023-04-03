David Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Romero 25 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da José David Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. David Romero'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2020 yılında Talleres II

David Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Romero şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

David Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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