David Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Rosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Rosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Rosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Rosic 20 Haziran 2002 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Давид Росић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Rosic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Rosic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Rosic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Rosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Rosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Rosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Rosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2019 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2021 yılında Mladost

30 Ağu 2022 yılında Budućnost

31 Aralık 2022 yılında Mladost

David Rosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Rosic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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