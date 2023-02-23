David Sala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Sala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Sala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Sala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Sala 24 Ağustos 2004 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Sala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. David Sala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS U Craiova II futbol takımında oynamaktadır. CS U Craiova II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Sala'nin CS U Craiova II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Sala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Sala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Sala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Sala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2015 yılında Coltea U19

1 Temmuz 2020 yılında CS U Craiova II

David Sala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Sala şuan CS U Craiova II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

David Sala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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