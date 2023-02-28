David Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Salazar 19 Nisan 1999 tarihinde Lo Miranda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da David Andrés Salazar Bustamante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Salazar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. David Salazar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Santiago Morning futbol takımında oynamaktadır. CD Santiago Morning takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. David Salazar'nin CD Santiago Morning ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında O'Higgins

1 Ocak 2020 yılında Santa Cruz

31 Ocak 2021 yılında O'Higgins

23 Ağustos 2021 yılında Magallanes CF

31 Aralık 2021 yılında O'Higgins

1 Ocak 2022 yılında Magallanes CF

31 Aralık 2022 yılında O'Higgins

1 Şubat 2023 yılında S. Morning

David Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Salazar şuan CD Santiago Morning takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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