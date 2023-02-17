David Schnegg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Schnegg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Schnegg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Schnegg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Schnegg 29 Eylül 1998 tarihinde Mils bei Imst şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Schnegg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. David Schnegg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Schnegg'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

David Schnegg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Schnegg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Schnegg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Schnegg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Zams Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Schönwies Alt.

1 Temmuz 2012 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2013 yılında Schönwies/Mils

1 Ocak 2017 yılında Imst

8 Ocak 2018 yılında WSG Wattens

1 Temmuz 2018 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2019 yılında LASK

1 Ocak 2020 yılında Juniors OÖ

31 Temmuz 2020 yılında LASK

17 Ağu 2020 yılında WSG Tirol

30 Haziran 2021 yılında LASK

1 Temmuz 2021 yılında Venezia

15 Ocak 2022 yılında Crotone

30 Haziran 2022 yılında Venezia

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz

David Schnegg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Schnegg şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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