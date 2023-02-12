David Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Silva 8 Ocak 1986 tarihinde Arguineguín şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Josué Jiménez Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Silva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. David Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. David Silva'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/21LVA

http://www.instagram.com/david21lva/

http://www.facebook.com/davidsilvaoficial

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David Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2003 yılında Valencia B

1 Temmuz 2004 yılında Valencia

2 Ağu 2004 yılında Eibar

30 Haziran 2005 yılında Valencia

8 Ağu 2005 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2006 yılında Valencia

14 Temmuz 2010 yılında Man. City

17 Ağu 2020 yılında Sociedad

David Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Silva şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Arguineguí­n (1995–2000)

İspanya takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 125 maçta 35 gol atmıştır.

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