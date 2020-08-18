David Silva'nın heykeli dikilecek!

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kulübün 10 yıldır formasını giyen İspanyol futbolcu, David Silva'nın heykelinin dikilmesine karar verdi. Heykel Etihad Stadı'nın önüne yapılacak.

Silva'nın yanı sıra yine kulübün uzun yıllar formasını giyen ve kaptanlığını yapan Vincent Kompany'nin de aynı şekilde onurlandırılacağı belirtildi. David Silva, 2010 yılında Valencia'dan 29 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer edilmişti.

Silva 10 yıldır formasını giydiği mavilerde, 436 maç oynadı. İspanyol futbolcu, 436 maçta 77 gol ve 144 asist ile oynadı.

"DAVİD SİLVA LİDER BİR FUTBOLCU"

Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “David Silva Manchester City’ye büyük katkılar yapmış, çevresindeki herkesi etkileyen lider bir futbolcu. David Silva’nın heykeli, bize kattıklarının her zaman hatırlanmasını sağlayacak. David Silva muhteşem bir futbolcu olmasının aynı sıra, bizi temsil eden önemli bir elçi olma görevini de üstlendi” dedi.

İki oyuncunun heykelleri de 2021 yılında tamamlanacak.