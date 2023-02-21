David Simek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Simek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Simek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Simek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Simek 15 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Šimek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Simek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. David Simek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. David Simek'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Simek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Simek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Simek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Simek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dukla B

8 Ağustos 2018 yılında Vysehrad

31 Aralık 2018 yılında Dukla B

21 Şubat 2019 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2019 yılında Dukla B

12 Temmuz 2019 yılında 1.FK Příbram

18 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

David Simek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Simek şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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