David Simion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Simion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Simion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Simion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Simion 27 Mayıs 1998 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Andru Simion şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Simion Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Simion'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Simion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Simion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Simion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Simion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Minaur

1 Temmuz 2016 yılında Viitorul Ulmeni

1 Temmuz 2017 yılında Minaur

21 Ağustos 2020 yılında Comuna Recea

5 Şubat 2021 yılında Somcuta Mare

1 Temmuz 2021 yılında Minaur

David Simion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Simion şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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