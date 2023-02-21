David Sipos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Sipos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Sipos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Sipos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Sipos 14 Ağustos 1998 tarihinde Topoľčany şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dávid Šipoš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Sipos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Service Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Sipos'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Sipos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sipidavid/

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David Sipos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Sipos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

David Sipos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Sipos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Nitra

1 Temmuz 2021 yılında C. Budejovice

David Sipos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Sipos şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

David Sipos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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