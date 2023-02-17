David Skubl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Skubl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Skubl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Skubl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Skubl 18 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da David Franz Skubl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Skubl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Skubl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Skubl'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Skubl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Skubl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Skubl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Skubl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2011 yılında Wolfsberg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2021 yılında Wolfsberger AC

David Skubl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Skubl şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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