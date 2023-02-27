David Snaer Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Snaer Johannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Snaer Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Snaer Johannsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Snaer Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Snaer Johannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Snaer Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Snaer Johannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Snaer Johannsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Snaer Johannsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Snaer Johannsson 15 Haziran 2002 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Davíð Snær Jóhannsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Snaer Johannsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. David Snaer Johannsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 6 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. David Snaer Johannsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 15 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

David Snaer Johannsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Snaer Johannsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

David Snaer Johannsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Snaer Johannsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Keflavík

20 Ocak 2022 yılında Lecce U19

6 Mayıs 2022 yılında Hafnarfjördur

David Snaer Johannsson kimdir

David Snaer Johannsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Snaer Johannsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

David Snaer Johannsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 3 gol atmıştır.

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David Snaer Johannsson nereli

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