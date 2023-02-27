David Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Soares 15 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da David Soares de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Soares Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Soares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. David Soares'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Jeunesse Esch

David Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Soares şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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