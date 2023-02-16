David Soria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Soria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Soria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Soria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Soria 4 Nisan 1993 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Soria Solís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Soria Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. David Soria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. David Soria'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Soria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/davidsoria18

http://www.instagram.com/davidsoria31/

David Soria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Soria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Soria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Soria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl.tabfutbolu

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2012 yılında Leicester U21

1 Ocak 2013 yılında Sevilla FC C

16 Temmuz 2013 yılında Sevilla Atl.

1 Ocak 2016 yılında Sevilla

13 Temmuz 2018 yılında Getafe

David Soria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Soria şuan Getafe takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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