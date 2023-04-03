David Sotelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Sotelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Sotelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Sotelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Sotelo 30 Temmuz 2003 tarihinde Villa Gobernador Gálvez şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Sotelo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. David Sotelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Sotelo'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Sotelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Sotelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Sotelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Sotelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Newell's II

David Sotelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Sotelo şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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