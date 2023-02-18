David Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Stanojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Stanojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Stanojevic 7 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da David Stanojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Stanojevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Stanojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Stanojevic'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Stanojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Stanojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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David Stanojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Stanojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2023 yılında NK Dekani

David Stanojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Stanojevic şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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