David Starcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Starcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Starcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Starcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Starcevic 3 Ekim 2002 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Starcevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Starcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Starcevic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Starcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Starcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Starcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Starcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2020 yılında Mladost U19

5 Şubat 2021 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2021 yılında Mladost

12 Ağu 2021 yılında Rad Belgrad

31 Aralık 2021 yılında Mladost

11 Şubat 2022 yılında Jedinstvo Ub

30 Haziran 2022 yılında Mladost

27 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

David Starcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Starcevic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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