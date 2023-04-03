David Stastny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Stastny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Stastny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Stastny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Stastny 29 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Šťastný şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Stastny Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Stastny'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Stastny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Stastny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
David Stastny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Stastny şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Paseky Zlín (2011 - 2014)
FC FASTAV Zlín (2014 - )
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.