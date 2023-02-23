David Stec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Stec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Stec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Stec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Stec 10 Mayıs 1994 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Stec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. David Stec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Stec'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Stec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Stec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Stec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Stec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Austria U15

1 Temmuz 2009 yılında St. Pölten U17

1 Ocak 2011 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2012 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2014 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2018 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2021 yılında TSV Hartberg

8 Ocak 2022 yılında Lechia Gdansk

David Stec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Stec şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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