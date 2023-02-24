David Stjepanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Stjepanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Stjepanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Stjepanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Stjepanovic 12 Nisan 2003 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da David Stjepanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Stjepanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Stjepanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Stjepanovic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Stjepanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Stjepanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Stjepanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Stjepanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Krupa U19

28 Temmuz 2021 yılında Prijedor U19

28 Şubat 2022 yılında Mrkonjic U19

1 Temmuz 2022 yılında Mrkonjic

David Stjepanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Stjepanovic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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