David Sualehe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Sualehe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Sualehe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Sualehe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Sualehe 23 Mart 1997 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz,Mozambik uyrukludur.Gerçek adı da David de Senna Fernandes Sualehe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Sualehe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. David Sualehe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Sualehe'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Sualehe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dsualehe/

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David Sualehe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Sualehe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

David Sualehe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Sualehe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında Boavista Sub-17

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2016 yılında Sporting B

30 Ağu 2018 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2019 yılında Farense

30 Haziran 2020 yılında Guimarães B

31 Ağu 2020 yılında Paços Ferreira

31 Ağu 2021 yılında Coimbra

30 Haziran 2022 yılında Paços Ferreira

12 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

David Sualehe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Sualehe şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Sualehe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CAC (2006-08 + 2010/11), Sporting CP (2008-10), Boavista FC (2011/12)

Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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