David Sugic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Sugic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Sugic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Sugic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Sugic 7 Şubat 2000 tarihinde Pakrac şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da David Šugić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Sugic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. David Sugic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Sugic'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

David Sugic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Sugic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Sugic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Sugic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2014 yılında Sl. Belupo Jgd

14 Ağu 2015 yılında Koprivnica

29 Temmuz 2016 yılında Sl. Belupo U17

11 Ağu 2017 yılında Koprivnica

31 Aralık 2017 yılında Sl. Belupo U19

1 Temmuz 2019 yılında Slaven Belupo

15 Ocak 2020 yılında Tabor Sezana

11 Ağu 2020 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2022 yılında Tabor Sezana

8 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

16 Ocak 2023 yılında NK Brinje Grosuplje

David Sugic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Sugic şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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