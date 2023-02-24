David Szekely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Szekely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Szekely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Szekely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Szekely 15 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Szekely Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Szekely, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Szekely'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Szekely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Szekely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Szekely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Szekely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Debrecen II

29 Temmuz 2016 yılında Karcagi SE

12 Temmuz 2017 yılında Tiszafüredi

10 Temmuz 2018 yılında Füzesgyarmat

23 Temmuz 2020 yılında Debreceni EAC

4 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

David Szekely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Szekely şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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