David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Talalyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Talalyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Talalyan 28 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Դավիթ Թալալյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Talalyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. David Talalyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Talalyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Talalyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2020 yılında Urartu II
David Talalyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Talalyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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