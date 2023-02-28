David Tati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Tati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Tati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Tati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Tati 6 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da David Octavio Tati Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Tati Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Tati'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Tati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Tati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Tati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Tati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2021 yılında U. Concepción

31 Aralık 2021 yılında Colo Colo U19

13 Ocak 2022 yılında Deportes Temuco

31 Aralık 2022 yılında Colo Colo U19

1 Ocak 2023 yılında Colo Colo

2 Ocak 2023 yılında Copiapó

31 Aralık 2023 yılında Colo Colo

David Tati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Tati şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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