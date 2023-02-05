David Terans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Terans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Terans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Terans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Terans 11 Ağu 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel David Terans Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Terans Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. David Terans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 22 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. David Terans'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Terans Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/david_terans

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http://www.instagram.com/david_terans/

David Terans Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Terans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Terans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Terans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wanderers

30 Haziran 2017 yılında Rentistas

26 Temmuz 2017 yılında Danubio FC

30 Haziran 2018 yılında Rentistas

1 Temmuz 2018 yılında Atlético-MG

15 Ocak 2020 yılında Peñarol

20 Mayıs 2021 yılında Atlético-MG

22 Mayıs 2021 yılında Athletico-PR

David Terans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Terans şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Terans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ituzaingó, El Ombú, Málaga Montevideo

Uruguay takımında 21 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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