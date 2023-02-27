David Timmermans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Timmermans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Timmermans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Timmermans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Timmermans 10 Nisan 1993 tarihinde Verviers şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Timmermans Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Timmermans'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Timmermans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Timmermans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Timmermans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Timmermans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2013 yılında RCS Verviers

1 Temmuz 2014 yılında Spouwen-Moper

1 Temmuz 2017 yılında Thes Sport

1 Temmuz 2018 yılında Spouwen-Moper

1 Temmuz 2019 yılında FC Wiltz 71

31 Ağustos 2021 yılında Stade Disonais

1 Ocak 2022 yılında Belisia SV

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

David Timmermans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Timmermans şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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